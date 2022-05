(사진=유니버스 팬 쇼케이스 영상 캡처)

그룹 아스트로(ASTRO)가 정규 3집 팬 쇼케이스를 성료하며 본격 활동에 나선다.



아스트로는 지난 16일 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE)를 통해 정규 3집 앨범 'Drive to the Starry Road'(드라이브 투 더 스태리 로드) 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최해 전 세계 팬들과 만났다.



이날 팬들의 뜨거운 함성과 함께 등장한 아스트로는 "너무 반갑고 그리웠다. 그 누구보다도 아로하(팬덤명)들의 목소리가 듣고 싶었다"라고 팬들과 마주한 설렘을 드러냈고, 팬들 역시 큰 함성으로 화답하며 시작부터 훈훈한 분위기를 만들어갔다.



아스트로는 이날 발매된 정규 3집 'Drive to the Starry Road'에 대해 "아스트로와 아로하가 언제나 함께 한다는 마음을 전하고자 준비한 앨범이다. 여섯 멤버들의 청춘과 팬들과 같이 걸어온 과거, 현재, 그리고 앞으로 나아갈 미래에 대한 이야기가 담겼다"라고 소개했다.



이어 아스트로는 팬들과 함께 앨범 언박싱부터 하이라이트 메들리를 감상하며 직접 앨범에 수록된 곡 소개를 이어나가 분위기를 고조시켰다. 특히, 타이틀곡 'Candy Sugar Pop'(캔디 슈가 팝)의 포인트 안무까지 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궈 완전체 앨범을 기다려온 팬들의 기대감을 완벽히 충족시켰다.



이어 진행된 뮤직비디오 및 작업 비하인드 토크, 열자 감상평 등 다양한 코너를 통해서도 재치 있는 입담을 발휘하며 유쾌한 시간을 만들어 발매 당일부터 팬들과의 추억 하나를 적립하기도.



이날의 백미는 단연 관객 앞에서 처음 선보이는 다채로운 무대였다. 아스트로는 매력적인 보컬과 탄탄한 래핑으로 가창한 팬송 '밤하늘의 별처럼'과 타이틀곡 'Candy Sugar Pop' 무대를 최초 공개, 글로벌 팬들의 관심을 집중시켰다. 한층 업그레이드된 표정 연기와 제스처로 완성한 퍼포먼스는 모두의 시선을 사로잡으며 뜨거운 호응을 이끌어냈다.



마지막으로 아스트로는 "열심히 준비한 앨범이니 많은 사랑 부탁드린다. 여러분의 사랑에 힘입어 더 멋진 활동으로 보답하겠다"라는 소감과 함께 팬 쇼케이스를 마무리했다.



한편 판타지오 소속 아스트로는 정규 3집 'Drive to the Starry Road'를 발매하고 각종 음악 방송과 콘텐츠를 통해 다채로운 활동을 이어갈 예정이다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr