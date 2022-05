'음중' T1419, 'Run up' 컴백 무대…꿈을 향한 아홉 소년의 질주

그룹 T1419가 '런업(Run up)' 컴백 무대를 공개했다.T1419는 14일 오후 방송된 MBC '쇼!음악중심'에 출연해 '런업' 컴백 무대를 펼쳤다.이날 T1419는 블랙과 베이지 컬러의 트렌디한 의상을 입고 등장했다. 멤버들은 자로 잰 듯한 완벽 칼군무와 안정적인 라이브로 시청자들의 감탄을 자아냈다.이들은 완성도 높은 퍼포먼스를 통해 꿈을 향한 희망적인 메시지를 전달했다. 특히 아홉 명의 멤버들은 다 함께 하늘을 가리키는 엔딩 포즈로 무대를 마무리해 여운을 남겼다.신곡 'Run up'은 꿈을 향해 쉼 없이 달려가는 아홉 소년의 포부를 그대로 담아낸 곡으로 뚜렷한 기승전결과 중독성 강한 훅이 특징이다.'Run up'은 지난 3월 일본 발매 직후 일본 빌보드 인기 앨범 차트와 앨범 판매량 차트 상위권 랭크는 물론 호주 아이튠즈 K팝 앨범 차트 및 음원 차트 TOP10에 동시 진입하며 큰 사랑을 받았다. 이러한 글로벌 인기에 힘입어 지난 9일 'Run up' 한국어 버전이 발매됐다.한편, T1419는 오는 15일 오후 SBS '인기가요'에서 신곡 'Run up' 컴백 무대를 펼친다.[사진제공 = MBC '쇼!음악중심' 화면 캡쳐]우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr