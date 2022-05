(사진=텐투엔터테인먼트)

가수 황치열이 애절한 감성으로 음원 차트를 물들였다.



황치열은 지난 12일 새 미니앨범 'By My Side'(바이 마이 사이드)를 공개한 가운데, 타이틀곡 '왜 이제와서야 (Why)'로 음원차트에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.



'왜 이제와서야 (Why)'는 13일 오전 10시 기준 벅스 실시간 차트 1위를 굳건하게 지키며 순항 중이다. 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 지니, 멜론 등 주요 음원사이트 상위권에 안착하며 '믿고 듣는' 음원 강자의 면모를 증명했다.



또한, '마지막으로 한 번만 안아보자 (Once Again)', '안겨온다 (Falling In Love)', '사랑은 이별이었다 (Love Is…)', 'Eyes On Me' 등 앨범 수록곡 전곡이 벅스 실시간 차트 상위권에 진입하는 저력을 보여줬다.



타이틀곡 '왜 이제와서야 (Why)'는 이별 후 연인에게 서툴렀던 자신의 모습을 인정하고 후회하는 한 남자의 마음을 그린 '후회송'이다. 잔잔하게 일렁이는 스트링 선율이 황치열의 호소력 짙은 보이스와 만나 애절함을 한층 증폭시킨다.



이로써 '매일 듣는 노래', '안녕이란' 등 발표하는 곡마다 독보적인 감성으로 리스너들을 사로잡아온 황치열이 신곡 '왜 이제와서야'로 리스너들의 공감을 다시 한번 이끌어내는 데 성공했다.



한편 황치열은 새 앨범 'By My Side'를 공개하고 타이틀곡 '왜 이제와서야'로 본격적인 활동에 나선다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr