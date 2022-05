(사진=피네이션)

싸이(PSY)가 정규 9집 타이틀곡 'That That'의 음원은 물론, 뮤직비디오와 댄스 챌린지로 동영상 플랫폼에서도 핫한 행보를 이어가고 있다.



싸이는 정규 9집 '싸다9'의 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'으로 국내 주요 음원사이트 멜론 TOP 100과 지니와 벅스의 일간 및 실시간, FLO 24시간, 유튜브 뮤직 인기곡 차트 등에서 장기간 왕좌를 수성 중이다. 이에 힘입어 지난 11일 방송된 MBC M 음악 프로그램 '쇼! 챔피언'에서 출연 없이 1위를 차지했다.



뿐만 아니라 'That That'은 미국 빌보드의 메인 싱글 차트인 'HOT 100', 영국 오피셜 싱글 차트에 각각 진입하는 기염을 토했고, 아이튠즈에서는 앞서 최고 73개 지역 톱 송 차트 1위를 기록하며 전 세계 음악 씬에서 존재감을 발휘했다. 또한, 일본의 주요 음악 플랫폼인 빌보드 재팬 메인 싱글 차트 HOT 100에서도 14위로 진입했으며, 다운로드 차트 2위 및 스트리밍 차트 67위를 기록했다.



5년 만에 아티스트로 돌아온 싸이의 남다른 저력은 동영상 플랫폼에서 더욱 진가를 발휘하고 있다. 'That That' 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1억 3700만 뷰를 달리고 있으며, 추가 공개된 '싸다9' 수록곡 'Celeb' 뮤직비디오도 1400만 뷰를 넘어섰다. 'That That'과 '이제는 (Feat. 화사)', 'GANJI (Feat. Jessi)'의 공식 퍼포먼스 영상들 또한 높은 조회수 상승세를 보이며 '싸다9'의 공식 콘텐츠 다수가 유튜브 내 '인기 급상승 음악'에 안착했다. 국내 외 다수의 국가에서 트렌딩 1위에도 올라 있다.



글로벌 숏폼 모바일 비디오 플랫폼인 틱톡(TikTok)에서의 인기도 막강하다. 'That That'의 포인트 안무를 활용한 댄스 챌린지 해시태그로 15만 개 넘는 영상이 업로드돼 누적 조회수 약 5억 뷰를 돌파했다. 이에 싸이의 공식 계정은 지난달 개설한지 한 달 만에 350만 팔로워를 돌파했고, 'That That'은 틱톡이 발표한 5월 둘째 주 US 톱 트랙 7위에 올랐다.



싸이는 5년 만의 컴백작을 통해 여전히 트렌디한 감각을 입증하며 발매 3주차에도 변함없는 화제성을 보이고 있다. 국내외 음원 차트와 유튜브, 틱톡 등 각종 동영상 플랫폼에서 또 한번 K-POP 팬들을 사로잡고 있는 싸이가 계속해서 어떤 기록을 써내려갈지 이목이 집중된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr