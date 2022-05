(사진=YG엔터테인먼트)

그룹 아이콘(iKON)이 일본 주요 음원 사이트 주간 차트 정상을 밟으며 여전히 뜨거운 현지 인기를 증명했다.



11일 YG엔터테인먼트에 따르면 아이콘의 타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)'는 이날 발표된 일본 라쿠텐뮤직 주간 차트 1위에 올랐다. 아울러 이 노래는 라인뮤직 주간 차트에서도 상위권에 안착, 폭넓은 대중성을 확인했다.



아이콘은 지난 3일 미니 4집 'FLASHBACK'으로 컴백하자마자 타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)'로 일본 주요 음원 사이트 실시간 랭킹 1위로 직행했었다. 이어 9일째인 현재 역시 라쿠텐뮤직서 가장 높은 순위를 유지하며 인기 롱런 중이다.



오는 7월 2일부터 10일까지 일본 효고현 고베와 도쿄서 총 6회에 걸친 콘서트 투어를 앞둔 아이콘인 만큼 현지 팬들의 기대가 크다.



아이콘 또한 "콘서트에서 부를 곡이 많아져서 기쁘다. 성적도 중요하지만 우리가 콘서트에서 관객들에게 다양한 색을 보여드리고 만족할 만한 무대를 한다면 그것이 (이번 앨범의) 가장 좋은 성과인 것 같다"고 밝힌 바 있다.



아이콘의 미니 4집 'FLASHBACK'에는 타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)' 외 용(龍) (DRAGON)', '말도 안 돼 (FOR REAL?)', '금 (GOLD)', '그대 이름 (NAME)'까지 신곡 5곡과 Mnet '킹덤: 레전더리 워' 경연곡이었던 '열중쉬어 (AT EASE)'가 담겼다.



아이콘의 일본 내 영향력은 오랜 시간 탄탄히 다져졌다. 아이콘은 2015년 데뷔와 동시에 오리콘 차트 정상에 오르는가 하면 그해 '일본 골든디스크 대상' '일본 레코드 대상'에서 신인상을 수상했다. 2019년에는 일본 투어 총 누적 관객수 100만 명 돌파 및 전 좌석 매진 기록을 세웠다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr