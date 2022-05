황치열 (사진=텐투엔터테인먼트 제공)

가수 황치열이 사계절의 감성을 담은 신보를 예고했다.





소속사 텐투엔터테인먼트(TEN2 ENTERTAINMENT)는 오늘(10일) 0시, 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'By My Side'(바이 마이 사이드)의 콘셉트 포토 '겨울' 버전을 공개하고 황치열의 사계절을 모두 완성했다.





공개된 사진 속에는 황치열의 쓸쓸한 겨울 무드가 가득 느껴진다. 어딘가를 공허하게 바라보는 황치열의 모습이 그윽하고 아련한 분위기를 풍기며 이번 신보에 대한 궁금증을 더욱 배가시켰다.





특히 날렵한 콧날과 턱선이 강조된 옆모습이 한층 더 성숙해진 비주얼을 완성하며 팬들의 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.





이로써 황치열은 '봄'을 시작으로 '겨울'까지 사계절의 무드를 담은 콘셉트 포토를 모두 공개하고, 1년 356일 항상 곁에 두고 싶은 음악으로 가득 채운 새 앨범 'By My Side'에 대한 기대감을 끌어올리는 데 성공했다.





황치열의 네 번째 미니앨범 'By My Side'는 타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'를 비롯해 '안겨온다(Falling In Love)', '마지막으로 한 번만 안아보자(Once Again)', 'Eyes On Me', '사랑은 이별이었다(Love Is...)' 등 총 5곡이 담겼으며, 황치열이 직접 전체 프로듀싱에 참여해 황치열만의 감성으로 가득 채워졌다.





타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'는 이별 후 연인에게 서툴렀던 자신의 모습을 인정하고 후회하는 한 남자의 마음을 그린 곡으로 황치열의 호소력 짙은 가창력이 잔잔한 스트링 선율과 더해져 감정선을 한층 증폭시킨다.





이로써 황치열은 특유의 애절한 감성이 듬뿍 담긴 감성 이별송 '왜 이제와서야(Why)'로 발표하는 곡마다 국내는 물론, 글로벌 차트에서도 꾸준히 사랑받는 '한류 발라더'의 저력을 보여줄 예정이다.





한편 황치열은 오는 12일 오후 6시 새 앨범 'By My Side'를 발표하고, 타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'로 본격적인 활동에 돌입한다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr