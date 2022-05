(사진=한터차트 제공)

임영웅과 몬스타엑스가 5월 1주 차 한터차트 최정상의 주인공이 됐다.





세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트는 5월 9일 오전 10시, 2022년 5월 1주 차 주간 음반차트와 글로벌차트를 발표했다.





주간 음반차트의 1위는 임영웅(LIM YOUNG WOONG)의 'IM HERO' 앨범으로 110만 2012장의 판매량을 기록했다. 임영웅은 초동 집계 하루 만에 94만장 이상의 판매고를 올렸으며, 솔로 가수 최초이자 트로트 가수 최초로 초동 밀리언셀러에 등극하는 기염을 토했다.





이어 2위는 르세라핌의 'FEARLESS', 3위는 우즈(조승연)의 'COLORFUL TRAUMA', 4위는 아이브의 'LOVE DIVE', 5위는 몬스타엑스의 'SHAPE of LOVE' 앨범이 차례로 차트에 올랐다.





6위는 문별의 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)', 7위는 스트레이 키즈의 'ODDINARY', 8위는 려욱의 'A Wild Rose', 9위는 엔시티 드림의 'Glitch Mode', 10위는 디케이지의 'CHASE EPISODE 2. MAUM' 앨범이 차지했다.





주간 글로벌차트 1위는 몬스타엑스의 'SHAPE of LOVE'의 몫이었다. 몬스타엑스는 특히 미국, 일본, 호주, 프랑스, 독일 등 세계 각국에서 사랑을 받아 글로벌 아티스트로서의 입지를 증명했다.





이어서 2위는 엔시티 드림의 'Glitch Mode', 3위는 스트레이 키즈의 'ODDINARY', 4위는 드림캐쳐의 'Apocalypse : Save us', 5위는 미연의 'MY', 6위는 문별의 'C.I.T.T (Cheese in the Trap)', 7위는 레드벨벳의 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm', 8위는 베리베리의 'SERIES 'O' [ROUND 3 : WHOLE]', 9위는 아이브의 'LOVE DIVE', 10위는 트레저의 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE' 앨범이었다.





한터차트의 5월 1주 차 주간 차트 집계 기간은 5월 2일부터 5월 8일까지이며, 음반차트는 국내외 음반 판매량을, 글로벌차트는 해외 팬들의 정품 앨범 인증량을 기준으로 집계해 발표한다.





신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr