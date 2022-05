사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 리패키지 앨범으로 눈부신 인기 질주를 이어간다.NCT DREAM 정규 2집 리패키지 ‘Beatbox’는 오는 30일 오후 6시 각 음원 사이트에서 공개된다.이번 앨범은 타이틀곡 'Beatbox'를 비롯해 '마지막 인사 (To My First)', 'Sorry, Heart'(쏘리, 하트), '별 밤 (On the way)' 등 신곡 4곡과 정규 2집에 수록된 11곡까지 총 15곡으로 구성, 한층 풍성한 매력으로 전 세계 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.또한 오늘(9일) NCT DREAM 공식 SNS 계정을 통해 공개된 'Beatbox' 스케줄 포스터에는 티저 이미지, 타이틀 곡 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠 오픈 일정이 담겨 있어 컴백 기대감을 증폭시켰다.앞서 NCT DREAM은 정규 2집 '글리치 모드(Glitch Mode)'로 발매 단 일주일 만에 음반 판매량 210만장을 돌파, 자체 최단 기간 '더블 밀리언셀러'에 등극했다. 국내 음반, 음원 차트 1위, 유나이티드 월드 차트 1위, 일본 오리콘 해외 앨범 차트 2주 연속 1위, 일본 라인뮤직 앨범 및 송 TOP100 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 글로벌 차트를 섭렵한 바 있어, 이번 리패키지 앨범으로 보여줄 활약에도 이목이 집중된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr