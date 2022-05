(사진=피네이션)

싸이(PSY)가 컴백 일주일 만에 'That That' 뮤직비디오 1억뷰를 돌파했다.



싸이의 정규 9집 '싸다9' 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'의 공식 뮤직비디오는 6일 오후 기준, 유튜브 조회수 1억 뷰를 넘어섰다.



24시간 만에 3000만 뷰, 75시간 만에 5000만 뷰를 달성한 'That That' 뮤직비디오는 일주일 만에 1억 뷰 돌파라는 또 하나의 유의미한 기록을 새롭게 썼다.



또한 'That That'은 국내 주요 음원 사이트 멜론 TOP 100 1위에 오른 바 있으며, 현재 발매 4주 내 최신 차트, FLO 24시간 차트, 지니, 벅스의 일간 및 실시간 차트에서 1위를 기록하며 싸이의 저력을 실감하게 했다. 앞서 글로벌 음악 플랫폼 스포티파이에서도 빠르게 1300만 스트리밍을 돌파하는 등 글로벌 음악 팬들 사이에서 뜨거운 화제성 또한 보여주고 있다.



싸이와 방탄소년단 슈가가 공동 프로듀싱한 'That That'은 누구나 신나게 즐기고 따라할 수 있는 댄스곡이다. 슈가와의 케미가 돋보인 뮤직비디오에 이어 싸이는 단독 컴백쇼, 각종 음악 방송과 예능 프로그램, 대학 축제, SNS 챌린지 등으로 'That That'의 매력을 전파하고 있다.



이번 '싸다9'와 관련된 다채로운 콘텐츠들도 연일 공개되며 화제성이 지속되고 있다. 'That That'은 뮤직비디오 메이킹 영상, 인터뷰 영상, 공식 퍼포먼스 영상으로도 높은 조회수를 기록 중이며, 추가로 공개된 수지의 열연이 빛난 수록곡 'Celeb' 뮤직비디오 역시 빠르게 1000만 뷰를 돌파했다.



한편 5년 만의 컴백 활동으로 변함없는 저력을 입증한 싸이는 계속해서 다채로운 행보를 이어간다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr