(사진=피네이션)

싸이(PSY)가 정규 9집 타이틀곡 'That That'으로 국내외 음악 차트에서 핫한 영향력을 보여주고 있다.



싸이의 정규 9집 '싸다9' 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'은 5일 오후 기준 지니, 벅스의 일간 차트와 FLO 24시간 차트, 멜론 발매 4주 내 최신 차트에서 1위를 달리고 있다.



또한, 스포티파이에서 빠르게 1300만 스트리밍을 돌파하는 등 글로벌 리스너들의 취향까지 사로잡았다. 싸이의 곡 중 스포티파이 1000만 스트리밍을 달성한 건 이번 'That That'이 여섯 번째다. 싸이는 스포티파이 내 주간 글로벌 톱 송 차트, USA 톱 앨범 차트에서도 최상위권에 안착했다.



'That That' 뮤직비디오 역시 엿새 만에 유튜브 조회수 8200만 뷰를 넘어서며 유튜브 내 '인기 급상승 음악' 1위 자리를 지키고 있다. 추가로 공개한 수지 출연 'Celeb' 뮤직비디오, 화사와 함께한 '이제는 (Feat. 화사)' 퍼포먼스 영상이 각각 42시간 만에 900만 뷰, 18시간 만에 370만 뷰를 넘어서며 '인기 급상승 음악' 차트에 올랐다.



또한, 싸이는 예능 프로그램 '아는 형님', '코미디 빅리그', '미운우리새끼', '라디오스타', 콘텐츠 '제시의 쇼!터뷰', '킬링벌스' 등 출연하는 클립 영상들 역시 매번 높은 조회수를 기록해 남다른 화제성을 보여줬다.



이날도 싸이는 'That That'의 중독성 강한 퍼포먼스로 음악 팬들의 시선을 사로잡을 예정이다. 이날 오후 6시 'That That'의 오피셜 퍼포먼스 영상이 스페셜 공개되고, 싸이는 Mnet 음악 프로그램 '엠카운트다운'에서도 화려한 스케일의 'That That' 컴백 무대를 펼친다.



싸이는 '싸다9' 발매 직후부터 KBS 2TV '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 음악 방송에서 색다른 무대로 엔딩을 장식했다. 특히 '뮤직뱅크'에서는 KBS 곳곳과 광장, '쇼! 음악중심' 때는 MBC 대기실 명소, '인기가요'에서는 SBS 뉴스 스튜디오 등 다채로운 장소를 무대로 활용했다. 이런 가운데 '엠카운트다운'에서는 싸이가 또 어떤 스케일의 무대를 선보일지 관심이 모아진다.



지난 4일에는 한 대학교 축제에서 'That That' 라이브 무대를 선보였고, 많은 학생들의 '떼창'과 '떼춤'을 이끌어내며 뜨거운 현장 분위기를 실감하게 했다.



한편 국내외 음악 플랫폼을 사로잡은 'That That'의 '레전드 무대'가 계속해서 추가되며 리스너들에게 다채로운 즐거움을 선사하고 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr