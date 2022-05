걸그룹 클라씨(CLASS:y)(명형서,윤채원,홍혜주,김리원,원지민,박보은,김선유) 김선유가 4일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 첫 미니앨범 Y ‘클래스 이즈 오버’(CLASS IS OVER) 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다.타이틀곡 ‘셧다운’(SHUT DOWN)은 “빛이 날 거야. 차원 다르게. Class is over” 등 그룹의 세계관이 노랫말에 담겼다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr