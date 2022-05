클라씨 원지민 / 사진=텐아시아DB

그룹 클라씨가 첫 앨범에 대해 소개했다.4일 오후 4시 클라씨(명형서·윤채원·홍혜주·김리원·원지민·박보은·김선유)는 첫 미니앨범 Y '클래스 이즈 오버(CLASS IS OVER)' 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.클라씨는 지난 2월 종영한 MBC '방과후 설렘' 데뷔조다. 클라씨 ‘클래스 이즈 오버’는 시작부터 독창적이다. 앨범을 표현하는 방식으로 미지수 Y(알려지지 않은 미지-unknown unknowns)를 택해, 예측할 수 없는 세계관을 예고했다.이날앨범 첫 번째 곡은 ‘클래스 이즈 오버’의 시작은 ‘업’(UP)이다. 통통 튀는 멜로디와 파워풀한 베이스가 어우러진 팝댄스곡이다.두 번째 곡은 메인 타이틀곡인 ‘셧다운‘(SHUT DOWN)’이다. 중독성 강한 K팝과 화려한 인도 발리우드 느낌이 더해진 ‘K-WOOD’(K-Pop+Bollywood) 댄스곡. 세 번째 곡은 ‘텔미 원 모어 타임’(TELL ME MORE TIME)으로, 재지한 그루브가 돋보이는 팝 댄스곡이다.네 번째 곡인 ‘수퍼쿨’(SUPER COOL)은 시크한 힙합 댄스곡. 마지막 곡인 ‘필링소굿’(FEELIN’ SO GOOD)은 틴에이저 그룹인 클라씨의 사랑스러운 매력이 물씬 풍기는 노래다.한편, 클라씨는 오는 5일 오후 6시 데뷔 앨범 ‘클라씨 이즈 오버’를 발매한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr