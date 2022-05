(사진=피네이션)

싸이(PSY)와 화사가 '이제는' 퍼포먼스 영상으로 흥의 진수를 선보인다.



싸이(PSY)는 4일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 정규 9집 '싸다9'의 7번 트랙 '이제는 (Feat. 화사)'의 퍼포먼스 영상을 공개한다.



'이제는'은 1984년 미국에서 발매된 Jermaine Jackson과 Pia Zadora의 듀엣곡 'When The Rain Begins To Fall', 1987년 이를 리메이크한 서울패밀리의 노래를 싸이와 화사만의 스타일로 재해석한 곡이다.



지난달 29일 진행된 싸이의 단독 컴백쇼에서 '이제는'의 퍼포먼스 영상이 처음으로 공개되었고, 당시 싸이와 화사는 개성 넘치는 레트로 의상을 맞춰 입고, 날 것 그대로의 페어 안무를 선보여 시선을 사로잡았다.



이에 정식 영상으로 공개될 이번 퍼포먼스 영상 또한 유튜브 조회수 7000만 뷰를 돌파한 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)', 전날 공개 직후부터 높은 화제성을 보여주는 수록곡 'Celeb' 뮤직비디오에 이어 또 한번 뜨거운 반응을 얻을 것으로 기대된다.



실제로 'That That'은 이날 오후 현재 국내 주요 음원 사이트 멜론 최신 차트와 지니, 벅스, FLO의 실시간 차트에서 1위에 오르고, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이 등 글로벌 차트에서도 꾸준히 최상위권에 자리를 지키고 있는 등 다양한 지표에서 유의미한 성과를 기록 중이다.



싸이는 이날 공개된 미국 빌보드와의 인터뷰에서 '이제는'을 함께 작업한 화사에 대해 "나는 화사의 열렬한 팬"이라며 애정을 드러냈다. 이어 "신곡을 만든다는 건 콘서트 레퍼토리를 업데이트한다는 것"이라며 "관객이 허락한다면 가능한 한 오랫동안 무대에 서고 싶다"라고 이번 앨범의 의미를 전했다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr