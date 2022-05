사진 제공= YG엔터테인먼트

아이콘(iKON)이 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트와 일본 주요 음원 사이트 정상을 밟으며 글로벌 인기를 증명했다.YG엔터테인먼트에 따르면 지난 3일 발매된 아이콘의 네 번째 미니앨범 '플래시백(FLASHBACK)'은 이날 브라질, 싱가포르, 태국, 터키, 인도네시아, 베트남 등 아이튠즈 18개 지역서 1위를 차지했다. 세계 최대 팝 시장인 미국에서도 상위권(7위)에 자리 잡아 저력을 보여줬다.특히 일본 내 인기가 뜨겁다. 앨범 타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)'는 일본 주요 음원 사이트인 라쿠텐뮤직과 AWA의 실시간 랭킹 1위를 기록한 데 이어 수록곡 '용(龍) (DRAGON)' '말도 안 돼 (FOR REAL?)' '금 (GOLD)' '그대 이름 (NAME)' 모두 라인뮤직 차트에 진입해 사랑받고 있다.아이콘을 향한 일본 현지 팬들의 애정과 식지 않은 열기를 확인할 수 있는 대목. 기세를 몰아 아이콘은 7월 2일부터 10일까지 일본 효고현 고베와 도쿄 2개 도시서 총 6회에 걸쳐 콘서트를 연다. 이들의 일본 투어는 약 2년 6개월 만인데다 신곡 무대에 대한 기대감까지 더해져 폭발적인 반응이 예상된다.아이콘은 2015년 데뷔와 동시에 일본 오리콘 차트 정상에 오르는가 하면 그해 '일본 골든디스크 대상'과 '일본 레코드 대상'에서 신인상을 수상하는 등 돌풍을 일으켰다. 이후 2019년에 일본 투어 총 누적 관객 수 100만 명 돌파 및 전 좌석 매진이라는 유의미한 발자취를 남겼다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr