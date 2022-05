오는 9일 컴백

지난 3일 수록곡·트랙 리스트 공개

그룹 투모로우바이투게더의 성장은 '현재진행형'이다.투모로우바이투게더가 미니 4집 '미니소드2: 서스데이즈 차일드(minisode 2: Thursday's Child)'로 오는 9일 컴백한다. 앞서 투모로우바이투게더는 지난 3일 신보 수록곡과 크레디트가 적힌 트랙 리스트를 공개했다.신보에는 타이틀곡 '굿 보이 곤 베드(Good Boy Gone Bad)'와 '오프닝 시퀀스(Opening Sequence)', '트러스트 펀드 베이비(Trust Fund Baby)', '론리 보이(Lonely Boy) 네 번째 손가락 위 타투)', '서스데이즈 차일드 헤즈 펄 투 고(Thursday's Child Has Far To Go)' 등 총 5개 트랙이 수록됐다.투모로우바이투게더는 타이틀곡을 포함, 앨범에 수록된 전 곡에 참여했다. 연준은 신보 타이틀곡 '굿 보이 곤 베드'의 랩메이킹에 참여했고, 범규는 '서스데이즈 차일드 헤즈 펄 투 고'의 프로듀싱을 맡았다.태현과 휴닝카이는 '오프닝 시퀀스'의 작사에, 연준과 태현은 '트러스트 펀드 베이비'의 작사에 참여했다. '론리 보이 (네 번째 손가락 위 타투)'에는 연준이 랩 메이킹하고 휴닝카이가 작사에 참여했다. '서스데이즈 차일드 헤즈 펄 투 고'에는 태현이 작사와 작곡 크레디트에 이름을 올렸다.투모로우바이투게더가 앨범의 모든 수록곡 크레디트에 이름을 올린 것은 처음이다.한편, 투모로우바이투게더는 오는 6일 공식 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 열기를 절정으로 끌어올릴 예정이다.