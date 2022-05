훈훈 비주얼 과시

김성규 / 사진=더블에이치티엔이 제공

가수 김성규가 독보적인 음색으로 리스너들의 고막을 사로잡았다.소속사 더블에이치티엔이는 지난 3일 오후 10시 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 김성규의 네 번째 미니 앨범 '세이비어(SAVIOR)' 수록곡 '마이 러브 윌 비 유어스(My Love Will Be Yours)' 라이브 클립을 공개했다.라이브 클립 속 김성규는 아이보리 계열의 니트 조끼를 입고 훈훈한 비주얼을 과시했다. 이어 특유의 음색과 가창력으로 '마이 러브 윌 비 유어스'를 열창했다.특히 꽃으로 둘러싸여 소파에 앉아있는 김성규의 모습은 곡의 따뜻하면서도 편안한 분위기를 자아냈다.'마이 러브 윌 비 유어스'는 피아노와 스트랭 밴드 사운드가 어우러진 팝 발라드곡이다. 후렴에 드럼 사운드가 더해져 분위기를 고조시키며, 사랑하는 '너'를 지켜주겠다는 내용의 가사가 인상적인 노래다.한편, 김성규는 리릭 비디오, 라이브 클립 등 다채로운 컴백 콘텐츠를 선보이고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr