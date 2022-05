(사진=텐투엔터테인먼트 제공)

가수 황치열이 신곡 뮤직비디오에서 영화 감독으로 분한다.소속사 텐투엔터테인먼트(TEN2 ENTERTAINMENT)는 지난 3일 오후 6시 공식 SNS를 통해 황치열의 네 번째 미니앨범 타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 열정 가득한 신예 영화 감독으로 변신한 황치열의 모습이 담겨있다. 촬영이 시작되자 황치열은 여주인공의 연기가 맘에 들지 않는다는 듯 신경질적인 모습을 보이며 날카로운 말을 쏟아낸다.이내 눈물을 뚝뚝 흘리며 연기에 몰입하는 주인공의 모습을 모니터로 바라보는 황치열의 얼굴에서 미묘한 감정 변화가 그려지며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 증폭시켰다.특히, 영상 전반에 흘러나오는 잔잔한 스트링 사운드가 아련한 분위기를 배가시키며, 늦봄 리스너를 저격할 감성 발라드 '왜 이제와서야'에 대한 기대감을 높였다.황치열은 오는 5월 12일 타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'를 포함한 네 번째 미니앨범 'By My Side'를 발표하고 컴백한다.새 앨범 'By My Side'는 허전했던 옆 자리를 채워준 모든 것들을 항상 옆에 두고 싶은 바람을 담은 앨범으로, 황치열이 앨범 프로듀싱에 참여해 애착을 가지고 완성했다.타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'는 이별 후 연인에게 서툴렀던 자신의 모습을 인정하고 후회하는 한 남자의 마음을 그렸다. 잔잔한 스트링 선율에 황치열 특유의 호소력 짙은 보이스가 어우러져 애절한 감성을 듬뿍 느낄 수 있는 곡이다.한편 황치열은 네 번째 미니앨범 'By My Side'는 오는 5월 12일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr