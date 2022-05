가을 버전 포토 공개

오는 12일 컴백

황치열 / 사진=텐투엔터테인먼트 제공

가수 황치열이 가을을 닮은 무르익은 음악성과 비주얼을 예고했다.소속사 텐투엔터테인먼트(TEN2 ENTERTAINMENT)는 오늘(3일) 0시, 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 '바이 마이 사이드(By My Side)' 콘셉트 포토 '가을' 버전을 공개했다.공개된 사진에는 황치열의 감성적인 분위기가 시선을 사로잡고 있다. 붉은색 자켓을 입은 황치열은 생각에 잠긴 듯한 감성적인 눈빛을 발산, 한껏 무르익은 감성을 예고하며 신곡에 대한 기대를 한껏 높였다. 특히, 황치열을 비추는 붉은 노을빛과 훈훈한 비주얼이 가을의 깊이 있는 무드를 자아냈다.새 앨범 '바이 마이 사이드'는 항상 곁에 두고 싶은 음악으로 가득 채운 앨범. 황치열이 직접 전체 프로듀싱에 참여해 완성도를 높였다.타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'를 비롯해 '안겨 온다(Falling In Love)', '마지막으로 한 번만 안아보자(Once Again)', '아이즈 온 미(Eyes On Me)', '사랑은 이별이었다(Love Is...)' 등 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 '왜 이제와서야'는 이별 후 연인에게 서툴렀던 자기 모습을 인정하고 후회하는 한 남자의 마음을 그린 감성 발라드곡이다.한편, 황치열은 오는 12일 타이틀곡 '왜 이제와서야'를 포함한 네 번째 미니앨범 'By My Side'를 발표하고 컴백한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr