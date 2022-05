(사진=피네이션)

싸이(PSY)와 수지가 함께한 'Celeb' 뮤직비디오 본편이 베일을 벗는다.



싸이(PSY)는 3일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 정규 9집 '싸다9'의 3번 트랙 'Celeb(셀럽)'의 뮤직비디오 풀버전을 공개한다.



'Celeb'은 싸이와 지코가 함께 작사, 작곡한 트랙이다. 2019년 여름 싸이의 대표 브랜드 콘서트 '싸이 흠뻑쇼 - Summer Swag 2019' 현장에서 관객들에게 소개돼 뜨거운 관심을 받았고, 이후 약 3년 만에 이번 정규 9집 '싸다9'를 통해 정식 음원으로 발매됐다.



특히 'Celeb' 뮤직비디오는 수지가 출연해 높은 관심을 받고 있다. 앞서 공개된 'Celeb' 뮤직비디오 티저 영상, 메이킹 영상에도 수지의 빛나는 여신 미모와 뛰어난 댄스 실력, 싸이와의 특급 케미스트리가 담겨 눈길을 사로잡았다.



특히 뮤직비디오 티저 영상은 짧은 분량에도 12일 만에 유튜브 조회수 720만 건을 넘어서는 등 뜨거운 화제성을 입증했다. 이날 정식으로 공개되는 'Celeb' 뮤직비디오 본편 역시 음악 팬들의 큰 사랑을 받을 것으로 기대된다.



싸이는 지난달 29일 발매한 정규 9집을 통해 국내외 음악 차트에서 남다른 영향력을 보여주고 있다. 타이틀곡 'That That (prod. & feat. SUGA of BTS)'은 지니, 벅스 뮤직 1위는 물론 멜론, 플로 등 전 음원 차트에서 최상위권을 장악했고, 뮤직비디오 조회수도 6000만 뷰에 육박하는 등 초고속 행보를 보였다. 'Celeb', '감동이야', '밤이 깊었네' 등 수록곡들도 고르게 줄세우기를 기록하며 화제성을 이어가고 있다.



또한 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 톱 송·앨범 글로벌 주간 차트를 비롯해 아이튠즈, 애플뮤직 등 해외 음악 차트에서도 두루 최상위권을 순항 중이며, 글로벌 숏폼 모바일 비디오 플랫폼인 틱톡(TikTok)과 인스타그램 릴스에서는 #ThatThat으로 각종 챌린지가 다채롭게 쏟아지는 등 전 세계 음악 팬들의 높은 관심을 받고 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr