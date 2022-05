사진제공=YG엔터테인먼트

사진제공=YG엔터테인먼트

사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 아이콘이 새롭게 도전한다.아이콘은 3일 오전 서울 마포구 YG엔터테인먼트 신사옥에서 네 번째 미니앨범 '플래시백(FLASHBACK)' 발매 기념 간담회를 가졌다.아이콘의 완전체 컴백은 1년 2개월 만이다. 그동안 아이콘에는 변화가 생겼다. 멤버 바비가 결혼과 함께 아빠가 됐다. 바비는 지난해 8월 결혼과 함께 9월 자녀 출산을 알렸다. 갑작스러운 결혼과 출산을 한 달 앞둔 '통보'에 아이콘 팬덤은 혼란을 겪었다.이날 바비는 "아이콘 바비와 인간 김지원은 다르다. 아이콘에 임했을 땐 전과 다른 것 없이 열심히, 절대 소홀히 하지 않을 것"이라고 짧게 말했다.타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)'는 1980년대 팝 음악을 현대적인 사운드로 재해석했다. 헤어진 연인을 잊지 못하는 마음을 솔직하게 고백하는 가사가 특징이다.바비는 전곡 작사로 앨범 전체를 아울렀고, 김동혁은 수록곡 '말도 안 돼 (FOR REAL?)'와 '그대 이름 (NAME)'의 작사·작곡에 참여했으며 김진환은 '용(龍) (DRAGON)'이란 곡으로 작곡 실력을 처음 뽐낸다.위너 강승윤, 송민호와 아이콘의 협업 역시 팬들의 기대를 모으고 있다. 강승윤이 작사·작곡에 힘을 보탠 '금 (GOLD)', 송민호가 작사·작곡한 곡이자 Mnet '킹덤: 레전더리 워' 출연 당시 아이콘의 파이널 경연곡이었던 '열중쉬어 (AT EASE)'가 피지컬 음반에 수록됐다.김동혁은 "'너라는 이유'는 아이콘이 처음 도전하는 장르다. 새로운 장르인만큼 녹음, 뮤직비디오, 안무 모두 느낌에 맞춰 새롭게 준비했다. 그래서 떨리고 어떻게 봐주실 지 궁금하기도 하다. 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다. 아이콘의 새로운 도전이다"고 말했다.아이콘이 새로운 도전을 하게 된 이유는 뭘까. 김진환은 "힙합이나 아이콘스러운 생각이 있었다. 달라진 다른 모습의 아이콘을 보여드리고 싶었다. '이런 노래를 아이콘이 해?' 라는 말을 듣고 싶었다"고 설명했다.'너라는 이유'를 아이콘이 처음 시도하는 장르지만, 수록곡은 기존 아이콘의 음악이다. 김동혁은 "알던 맛도 다시 찾게 되고 새로운 맛도 찾으러 가는 앨범"이라고 비유했다.아이콘은 "팬들이 앨범을 오래 기다렸다. 아이코닉이 '우리 애들이 이런 장르도 소화할 수 있구나'라고 뿌듯해하시면 그게 최고의 성과"라고 강조했다.김진환은 "길거리나 음식점에서 많이 흘러나왔으면 좋겠다. 저희가 '사랑을 했다'를 했을 때 민망할 정도로 많이 들렸다. 근데 그게 좋았기 때문에 이번에도 그렇게 됐으면 좋겠다"며 웃었다.이어 김동혁은 "팬들께서 우리의 음악을 사랑해주는 것도 좋지만 대중이 아이콘의 음악 사랑해주시고, 이 친구들 음악 좋다, 잘한다는 말을 듣는게 목표"라고 덧붙였다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr