황치열, 늙지도 않네…청량한 비주얼

가수 황치열이 설렘 유발 비주얼을 자랑했다.소속사 텐투엔터테인먼트(TEN2 ENTERTAINMENT)는 30일 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'By My Side'(바이 마이 사이드) 콘셉트 포토 '여름' 버전을 공개했다.공개된 사진 속 황치열은 파란 하늘을 배경으로 네이비 컬러 블루종, 데님을 매치한 룩으로 여름의 청량한 분위기를 연상시킨다. 항상 곁에 두고 싶은 음악으로 채운 새 앨범 'By My Side'를 예고한 황치열은 사계절 내내 곁에 두고 싶은 훈훈한 비주얼로 팬들을 설레게 만들었다.황치열은 오는 5월 12일 타이틀곡 '왜 이제와서야(Why)'를 포함한 네 번째 미니앨범 'By My Side'을 발표하고 컴백한다. 'By My Side'는 허전했던 옆 자리를 채워준 모든 것들을 항상 옆에 두고 싶은 바람을 담은 앨범으로, 황치열이 앨범 프로듀싱에 참여해 애착을 가지고 완성했다.타이틀곡 '왜 이제와서야'는 이별 후 연인에게 서툴렀던 자신의 모습을 인정하고 후회하는 한 남자의 마음을 그렸다. 잔잔한 스트링선율에 황치열 특유의 호소력 짙은 보이스가 어우러져 애절한 감성을 듬뿍 느낄 수 있는 곡이다.황치열은 컴백을 앞두고 지난 29일부터 5월 1일까지 3일간 예스24라이브홀에서 ‘2022 황치열 청음회 - 우리, 봄’을 열고, 신곡 '왜 이제와서야'를 비롯해 새 앨범 수록곡 무대를 최초로 선보이며 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr