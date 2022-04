첫 번째 MV 티저

르세라핌(LE SSERAFIM)이 뮤직비디오 티저 영상을 통해 비주얼을 과시했다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 김가람, 홍은채)은 29일 0시 공식 SNS에 데뷔곡 ‘피어리스’의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.클로즈업을 부르는 환상 비주얼을 자랑한 여섯 멤버는 저마다의 방식으로 거침없는 매력을 발산했다. 바이크에 올라탄 사쿠라, 차량에 걸터앉은 카즈하, 권투 글러브를 낀 허윤진, 자신감 넘치는 미소의 홍은채, 공중 계단에 앉아 있는 김가람, 당찬 눈빛으로 “아임 피어리스(I'm fearless)”라는 가사를 읊조리는 김채원이 담겨있다.이번 영상에는 연습실을 연상시키는 짐(Gym) 세트에서 멋진 군무를 펼치는 장면도 볼 수 있다. 또한, 데뷔곡의 후렴구인 “왓 유 왓 유 룩인 엣(What you what you lookin’ at)” 가사가 삽입돼 곡 전체 메시지에 대한 궁금증을 키웠다.르세라핌의 데뷔곡 ‘피어리스’는 펑크 기반의 얼터너티브 팝 장르의 곡. 과거에 연연하지 말고 흔들림 없이 앞으로 나아가자는 이야기다.한편, 르세라핌은 오는 5월 2일 데뷔 앨범 ‘피어리스’를 발표한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr