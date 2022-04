레트로·세련 사운드

강렬 중독성 예감

아이콘 '너라는 이유' MV 티저 / 사진=YG엔터테인먼트 제공

아이콘(iKON)의 새 앨범 타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)' 뮤직비디오 티저가 지난 27일 공개됐다.약 25초의 짧은 분량이지만 뮤직비디오 티저인 만큼 '너라는 이유 (BUT YOU)' 음원 일부와 퍼포먼스가 처음 베일을 벗어 관심이 쏠린다.우선 레트로하면서도 세련된 사운드가 글로벌 팬들의 귀를 단박에 사로잡았다. 이어 '오로지 난 You'라는 노랫말과 이를 표현한 멤버들의 직관적인 안무가 강렬한 중독성을 예감하게 했다.또한 뮤직비디오 티저 속 아이콘 멤버들은 클럽에서 신나게 춤을 추다가 이내 공허한 표정을 지어 보이는 반전 분위기를 선사했다. 화려함과 쓸쓸함이 공존하는 듯한 연출이 노래가 담고 있는 메시지에 대한 호기심을 자극했다.아이콘은 폭넓은 음악 스펙트럼과 새로운 시도를 예고했다. 이에 '너라는 이유 (BUT YOU)' 완곡에 대한 궁금증과 기대감이 더욱 커졌다.한편, 아이콘의 네 번째 미니앨범 '플래시백(FLASHBACK)' 전곡 음원은 오는 5월 3일 오후 6시 공개된다.멤버들은 이보다 1시간 앞서 아이콘 유튜브 채널에서 '카운트다운 라이브'를 열고 타이틀곡 '너라는 이유 (BUT YOU)' 뮤직비디오 비하인드 스토리를 방출할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr