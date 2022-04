(사진=알비더블유)

마마무 문별이 새 싱글 앨범 'C.I.T.T(Cheese in the Trap)'으로 돌아온다.



문별은 28일 새 싱글 앨범 'C.I.T.T(Cheese in the Trap)'을 발표하고 솔로 컴백에 나선다.



이번 앨범에는 앨범과 동명의 타이틀곡 'C.I.T.T(Cheese in the Trap)'를 비롯해 수록곡 '반달 (My Moon)'까지 총 2곡이 담겼다.



타이틀곡 'C.I.T.T'는 사랑을 빼앗기 위해 망설이지 않는 당돌함을 담아낸 곡이다. 통통 튀는 펑크한 기타 사운드와 담백하면서도 힘 있는 문별 특유의 보컬이 어우러지며 사랑스러운 무드를 느낄 수 있다. 문별과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 RBW 소속 히트메이커 이상호, 서용배, 코코두부아빠 등이 참여했으며 문별이 작사에 참여해 완성도 높은 곡이 탄생했다.



음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 치즈를 얻기 위해 고군분투하는 문별의 모습이 담겨있다. 반짝반짝 빛나는 하이틴 드라마 속 주인공으로 변신한 문별은 사랑스러운 비주얼을 발산한다. 사랑을 빼앗기 위한 파격적인 변신까지 시도하는 거부할 수 없는 문별의 매력을 가득 담아 눈을 뗄 수 없게 만든다.



싱글앨범에 수록된 '반달'은 어쿠스틱 사운드를 기반으로 한 미디엄 템포의 R&B 곡으로 팬들을 위해 만든 문별의 자작곡이다. 문별의 반쪽처럼 항상 같은 자리에 머물러주는 팬들에게 전하는 진심을 담은 사랑스럽고 낭만적인 고백송이다.



문별은 새 싱글 앨범 'C.I.T.T'로 전작 '6equence(시퀀스)' 이후 3개월 만에 초고속 솔로 컴백한다.



새 앨범 'C.I.T.T'는 키치한 감성에 청량함 한 스푼 더한 콘셉트로 매 앨범 리즈를 경신하며 찰떡같은 소화력을 보여주는 '솔로퀸' 문별의 능력치가 십분 발휘된 앨범이다. 랩과 퍼포먼스, 보컬까지 모두 아우르는 '올라운더'면모를 담아내 문별의 독보적인 아이덴티티를 느낄 수 있을 것으로 기대된다.



한편 문별은 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 싱글 앨범 'C.I.T.T(Cheese in the Trap)' 발표하고 본격적인 활동에 나선다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr