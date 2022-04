(사진=텐투엔터테인먼트)

가수 황치열이 새 앨범 'By My Side'의 콘셉트 포토를 오픈했다.



소속사 텐투엔터테인먼트(TEN2 ENTERTAINMENT)는 27일 0시 공식 SNS를 통해 네 번째 미니앨범 'By My Side'(바이 마이 사이드) 콘셉트 포토 '봄' 버전을 공개했다.



공개된 사진 속 황치열은 노란색 니트를 스타일링해 따뜻하고 화사한 봄의 기운을 물씬 풍긴다. 눈을 지긋이 감고 여유로운 표정을 짓고 있는 황치열의 완벽한 옆모습이 팬심을 자극한다.



특히 황치열의 우수에 찬 눈빛과 자연스러운 표정 연기가 한층 더 훈훈해진 비주얼을 돋보이게 했다.



황치열은 항상 곁에 두고 싶은 음악으로 가득 채운 새 앨범 'By My Side'를 예고하며 4계절의 무드를 담은 콘셉트 포토를 공개한다. '봄'을 시작으로 공개된 황치열의 티징 콘텐츠를 통해 신보에 대한 기대감을 더욱 끌어올릴 예정이다.



오는 5월 12일 공개되는 황치열의 네 번째 미니앨범 'By My Side'는 8개월 만에 발표하는 신보이다. 황치열이 전체 프로듀싱에 참여했으며, 허전했던 내 옆에 빈자리를 채워준 모든 것들이 항상 곁에 있길 바라는 마음을 담아 만든 앨범이다.



타이틀곡 '왜 이제와서야'는 이별 후 연인에게 서툴렀던 자신의 모습을 인정하고 후회하는 한 남자의 마음을 그린 곡이다. '매일 듣는 노래', '안녕이란' 등 이별송으로 리스너들의 감성을 저격해온 황치열이 다시 한 번 특유의 애절한 감성 듬뿍 담은 '명품 이별송' 탄생을 예고하고 있다.



한편 황치열은 오는 5월 12일 새 미니앨범 'By My Side'으로 컴백을 앞두고 있으며, 컴백에 앞서 4월 29일~5월 1일 예스24라이브홀에서 단독 콘서트 ‘2022 황치열 청음회 - 우리, 봄’을 개최한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr