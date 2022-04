싸이 (사진=피네이션(P NATION) 제공)





싸이(PSY)가 방탄소년단(BTS) 슈가(SUGA)와 공동 프로듀싱한 타이틀곡 'That That (prod. SUGA of BTS)'을 공개하며 정규 9집의 마지막 퍼즐을 완성했다.





싸이(PSY)는 26일 공식 SNS와 네이버 NOW. '#OUTNOW'를 통해 정규 9집 '싸다9'의 타이틀곡 'That That (prod. SUGA of BTS)'의 아트워크 이미지, 첫 번째 뮤직비디오 티저, 인터뷰 영상을 공개했다.





'싸다9'에 수록된 12곡 가운데 마지막으로 베일을 벗은 타이틀곡은 'That That'이다. 방탄소년단 슈가는 싸이와 함께 타이틀곡을 공동 프로듀싱하며 작사, 작곡, 편곡에 참여했다.





뮤직비디오 티저 영상에는 카우보이 복장을 한 싸이가 맹렬하게 달려오는 모습이 담겨 있어 슈가와의 첫 협업으로 어떤 곡을 완성했을 지 강한 호기심을 자극한다.





이어 공개된 인터뷰 영상에서 슈가는 "처음에는 진짜 대선배님이라 긴장을 많이 했는데, 어릴 적 친구와 작업을 하는 느낌으로 되게 즐겁게 작업했다. 절친 아닌 절친이 되어버렸다"라는 작업 소감을 밝혔다.





이에 대해 싸이는 "후배들이 저를 만났을 때 불편하거나 어려운 선배가 아니었으면 좋겠다는 생각을 많이 했다. 슈가는 후배로 예쁜 게 아니라 진짜 친구 같이 친한 느낌이 있었다. 나이의 격차가 전혀 느껴지지 않았다”며 “슈가도 저를 절친이라 해주면 저야 땡큐"라고 재치 있게 화답했다.





앞서 공개된 '9INTRO', 'Celeb', '감동이야 (Feat. 성시경)', '밤이 깊었네 (Feat. 헤이즈)', 'GANJI (Feat. 제시)', '이제는 (Feat. 화사)', 'Happier (Feat. 크러쉬)', '나의 월요일', 'Everyday', 'forEVER (Feat. 타블로)', '내일의 나에게'에 이어 베일에 가려졌던 타이틀곡 'That That (prod. SUGA of BTS)'의 정보가 공개되면서 총 12 트랙이 수록된 '싸다9'의 전체 트랙리스트가 완성됐다.





다채로운 곡들로 꽉 채운 싸이의 정규 9집 '싸다9'는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 같은 날 오후 9시 네이버 NOW. '#OUTNOW'에서 단독 컴백쇼를 시작으로 본격 활동에 나선다.





유정민 텐아시아 기자 hera20214@tenasia.co.kr