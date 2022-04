'하이브 최초 걸그룹' 르세라핌, 데뷔곡에 방시혁 참여

사진제공=하이브

'하이브 최초 걸그룹' 르세라핌(LE SSERAFIM) 데뷔 앨범에 방시혁 촐괄 프로듀서가 참여했다.25일 르세라핌 공식 SNS에 게재된 트랙리스트에 따르면, 르세라핌의 데뷔 앨범에는 타이틀곡 '피어리스(FEARLESS)'를 포함해 '더 월드 이즈 마이 오이스터(The World Is My Oyster)' '블루 플레임(Blue Flame)' '더 그레이트 머메이드(The Great Mermaid)' '사워 그레이프(Sour Grapes)' 등 총 5곡이 수록된다.방시혁 총괄 프로듀서가 타이틀곡 '피어리스'와 수록곡 '더 그레이트 머메이드' 작업에 참여했고, 멤버 김채원과 허윤진이 '블루 플레임'의 작사에 손길을 더했다.데뷔 앨범과 동명의 타이틀곡 '피어리스'는 펑크 기반의 얼터너티브 팝 장르의 곡으로, 세상의 시선에 흔들리지 않고 두려움 없이 앞으로 나아가는 르세라핌의 당찬 모습을 이야기한다.방시혁 총괄 프로듀서를 필두로 방탄소년단의 ‘Life Goes On’을 작업한 싱어송라이터 블러쉬(BLVSH)와 미국 팝 아티스트 데스티니 로저스(Destiny Rogers) 등 초호화 작곡가진이 눈길을 끈다.이외에도 태민의 ‘Criminal’, X1의 ‘FLASH’를 만든 프로듀서팀 13, 빅히트 뮤직 소속 프로듀서 슈프림 보이(Supreme Boi), 싱어송라이터 아비어(ABIR) 등 국내외 유수의 작가진이 의기투합해 앨범의 완성도를 높였다. 방시혁 총괄 프로듀서의 진두지휘 아래 얼터너티브 팝, 디스코-펑크, R&B 등 다양한 장르의 음악이 르세라핌의 스타일로 탄생했다.한편 르세라핌은 하이브와 쏘스뮤직이 협력해 론칭하는 첫 걸그룹답게 데뷔 앨범 선주문량이 예약판매 일주일 만에 27만 장을 넘기는 등 큰 관심을 받고 있다. 이들은 오는 5월 2일 데뷔 앨범 ‘FEARLESS’를 발표하고 같은 날 오후 8시 온⋅오프라인 팬 쇼케이스를 개최한다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr