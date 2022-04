빅뱅, '봄여름가을겨울' 가온차트도 2주 연속 1위

그룹 빅뱅이 한국음악콘텐츠협회가 운영하는 가온차트서 2주 연속 정상을 차지했다.21일 가온차트에 따르면 빅뱅의 디지털 싱글 '봄여름가을겨울 (Still Life)'은 올해 16주차(2022.04.10~2022.04.16) 디지털·스트리밍·벨소리·통화연결음 부문 1위를 기록했다.특별한 활동이 없음에도 꾸준히 이어지고 있는 인기다. 실제 '봄여름가을겨울 (Still Life)'은 지난 5일 발매 첫날부터 멜론 톱100 24Hits를 비롯해 지니, 벅스, 바이브, 플로 등 1위를 휩쓴 뒤 17일째 주요 차트 정상을 지키고 있다.해외에서 역시 호평과 더불어 좋은 성적을 거뒀다. 아이튠즈 월드와이드 차트를 단숨에 점령한데 이어 미국 빌보드 글로벌 200과 빌보드 글로벌 차트 등서 상위권을 기록했다.'봄여름가을겨울 (Still Life)'은 빅뱅의 지난 날에 대한 단상과 고민, 그리고 현재와 미래를 함축적으로 표현한 곡이다. 아름다운 멜로디와 시적 은유가 깃든 노랫말이 특징이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr