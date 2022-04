려욱, 미니 3집 'A Wild Rose' 꽃잎 Ver 티저 공개…치명적 아련 감성

(사진=Label SJ)

'명품 발라더' 려욱이 'A Wild Rose'의 첫 번째 티저로 아련한 감성을 전했다.



려욱은 18일 슈퍼주니어 공식 SNS를 통해 오는 5월 3일 발매하는 세 번째 미니앨범 'A Wild Rose (어 와일드 로즈)'의 Petal 버전 첫 번째 이미지 티저를 공개했다.



이미지 티저 속 려욱은 붉은 꽃잎과 함께 깊은 눈빛으로 아련한 감성을 전해주고 있다. 흰 셔츠를 입고 날아가는 꽃잎을 향해 손을 뻗거나 그 사이에 누운 컷에선 려욱만의 짙은 분위기가 빛을 발한다. 또한, 젖은 머리로 꽃 한 송이를 든 모습은 더 많은 사연을 궁금하게 만든다.



이와 함께 이날 'A Wild Rose'라는 앨범명이 처음으로 공개됐다. 려욱이 Petal(꽃잎), Prickle(가시)이라는 키워드로 표현할 새로운 'A Wild Rose'가 많은 이들의 촉촉한 감성을 건드릴 것으로 기대된다.



커밍순 티저에 이어 려욱의 비주얼 역시 한층 성숙해진 매력과 독보적인 감수성을 품고 있는 만큼, 순차적으로 공개될 'A Wild Rose'의 더 많은 티징 콘텐츠에 관심이 모아진다.



이날 오후 3시부터는 각종 온라인 판매처를 통해 'A Wild Rose'의 예약 판매가 시작된다. 려욱은 Petal과 Prickle 등 2종 피지컬 앨범을 준비, 슬리브, 커버, 96페이지 분량의 북릿, 5종 포스트카드, 3종 포토카드 등 다채로운 굿즈를 구성했다. Petal 버전의 붉은색, Prickle 버전의 녹색 커버 외에는 디자인이 베일에 싸여 있어 궁금증을 자극한다.



'A Wild Rose'는 려욱이 지난 2016년 첫 번째 미니앨범 '어린왕자 (The Little Prince)', 2019년 두 번째 미니앨범 '너에게 취해 (Drunk on love)'를 선보인 이후 3년 만에 발매하는 솔로앨범이다. 려욱만의 아름다운 음색과 서정적인 발라드가 올 봄 더욱 완성도 높은 음악으로 국내외 음악 팬들 곁에 찾아갈 예정이다.



려욱의 세 번째 미니앨범 'A Wild Rose'는 오는 5월 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr