방탄소년단 /사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단이 6월 10일 컴백한다.17일 소속사 빅히트 뮤직은 공식 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "2022년 6월 10일, 방탄소년단이 새 앨범으로 여러분을 찾아옵니다"라고 밝혔다.이어 "2022년 6월 10일, 방탄소년단이 새 앨범으로 여러분을 찾아옵니다. 새 앨범에 대한 자세한 내용은 추후 공지를 통해 알려 드리겠습니다"고 덧붙였다.앞서 방탄소년단은 이날 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에서 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS'를 개최했다.무대가 끝난 후 'WE ARE BULLETPROOF', '2022.06.10'이라는 문구가 등장했다. 이는 방탄소년단의 새로운 활동을 예고한 것.방탄소년단은 오는 6월 10일 새 앨범을 발매한다. 신보는 지난해 7월 발매한 디지털 싱글 '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)' 이후 11개월 만이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr