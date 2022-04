투모로우바이투게더 /사진제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 5월 9일 컴백을 확정 지었다.14일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더는 오는 5월 9일 네 번째 미니 앨범 'minisode 2: Thursday's Child'를 발매한다.투모로우바이투게더는 데뷔 앨범 '꿈의 장: STAR'를 시작으로 정규 1집 '꿈의 장: MAGIC', 미니 2집 '꿈의 장: ETERNITY'까지 '꿈의 장' 시리즈를 통해 꿈을 좇는 소년들의 성장 서사를 전했다. 이어 'minisode1 : Blue Hour'를 내 '꿈의 장'에서 다음 시리즈로 넘어가기 전 다섯 멤버가 들려주는 작은 이야기를 전했다.투모로우바이투게더는 지난해 정규 2집 '혼돈의 장: FREEZE'와 리패키지 앨범 '혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE'를 내며 '혼돈의 장' 시리즈를 마무리했다. '혼돈의 장: FREEZE'는 갑작스러운 세계의 습격으로 아무것도 하지 못한 채 얼어버린 소년의 이야기를 담았고, '혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE'는 구원처럼 나타난 '너'를 위해 세계에 맞서 싸우거나(FIGHT) 현실에서 벗어나고(ESCAPE) 싶은 소년의 충동을 그렸다.투모로우바이투게더는 트렌디한 멜로디와 공감을 불러일으키는 진솔한 가사, 탄탄한 스토리텔링으로 전 세계 Z세대들의 지지를 얻고 있다. 이에 힘입어 투모로우바이투게더는 '혼돈의 장: FREEZE'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 5위에 오르며 자체 최고 기록을 경신했다. 또한 2021년 연말 결산 차트 '빌보드 200'에 진입하는 등 주요 글로벌 차트에서 괄목할 성과를 거뒀다.특히 투모로우바이투게더가 2021년 발표한 '혼돈의 장' 시리즈는 해외 유수 매체의 극찬 속에 2021년 K-팝 명반으로 인정받았다. '혼돈의 장: FREEZE'와 '혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE'는 각각 영국 음악 매거진 NME와 미국을 대표하는 음악 잡지 롤링스톤이 각각 발표한 '올해의 베스트 앨범 TOP50'에 K-팝 아티스트의 앨범으로는 유일하게 이름을 올렸다.투모로우바이투게더는 또 하나의 성장 스토리를 담은 네 번째 미니 앨범 'minisode 2: Thursday's Child'로 글로벌 열풍을 이어 나갈 예정으로, 이들이 선사할 음악과 퍼포먼스에 기대가 모이고 있다.한편 투모로우바이투게더의 네 번째 미니 앨범 'minisode 2: Thursday's Child'는 이날부터 온오프라인 판매처에서 예약 판매된다.