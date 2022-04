샤이니 온유 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 샤이니 온유가 두 번째 솔로 앨범을 발매하는 소감을 밝혔다.온유는 11일 오후 두 번째 솔로 앨범 '다이스(DICE)' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다.온유는 2018년 첫 솔로 미니앨범 '보이스(VOICE)' 발매 후 3년 4개월 만에 두 번째 솔로 앨범으로 컴백했다.이날 온유는 "굉장히 오랜만에 제가 솔로 앨범으로 돌아왔다. 어떻게 보면 활동을 처음 하는 솔로 앨범이기도 하다. 그래서 설레기도 하고 긴장도 많이 됐다"고 말했다.이어 "그만큼 생각한 게 많다. 한층 더 성숙한 음악과 모습을 보여드리려고 노력했다"고 덧붙였다.이번 앨범에는 리드미컬하고 청량한 러브송을 예고한 타이틀 곡 'DICE'를 비롯해 'Sunshine'(선샤인), 'On the way'(온 더 웨이), 'Love Phobia', '여우비 (Yeowoobi)', 'In the whale'(인 더 웨일) 등 다채로운 매력의 6곡이 수록됐다.타이틀 곡 'DICE'는 리드미컬한 플럭 기타와 청량한 신스 사운드의 조화가 돋보이는 팝 곡. 사랑에 빠진 마음을 게임에 비유, 명백히 지는 게임인 걸 알면서도 사랑하는 상대에게 모든 걸 걸겠다는 내용을 감각적으로 풀어낸 가사가 돋보인다.한편 온유의 두 번째 솔로 앨범 'DICE'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr