(여자)아이들 미연, 4년만 첫 솔로 미니 앨범 'MY' 27일 발매

(여자)아이들 미연이 솔로 앨범으로 신드롬을 잇는다.



8일 (여자)아이들의 공식 SNS 채널에는 미연의 첫 번째 미니앨범 `MY`의 아트워크 이미지가 업로드 되었으며, 오는 27일 발매를 확정 지었다.



공개된 아트워크 이미지는 민트색을 포인트로 봄의 산뜻함을 더했으며, 클래식한 자동차의 내부가 담겨있어 어떤 분위기의 곡으로 찾아올지 기대와 궁금증을 모았다.



미연은 지난 3월 14일 (여자)아이들 첫 번째 정규 앨범 `I NEVER DIE`로 컴백. 타이틀곡 `TOMBOY`(톰보이)로 멜론, 지니, 벅스, 플로 등 4개의 음원 사이트 실시간 차트와 Top 100에서 1위를 기록하는 등 신드롬을 일으키며 활동을 마무리했다.



더불어 (여자)아이들의 정규 1집 ‘I NEVER DIE’는 ‘글로벌 200’ 차트에서 58위를 기록, 미국을 제외하고 인기 순위를 가리는 빌보드 글로벌 (Billboard Global Excl. U.S) 차트에서 타이틀곡 'TOMBOY’는 34위를 차지했다. 이에 힘입어 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 차트에서도 12위에 이름을 올리며 뜨거운 화제성과 강력한 글로벌 파워를 입증했다.



미연은 그룹 (여자)아이들의 메인보컬로 앨범 활동뿐만 아니라 Mnet `엠카운트다운`과 네이버 NOW. '소문의 아이들'에서 MC로 활약 중이며, 웹드라마 ‘어른 연습생’, ‘딜리버리’에 출연하며 만능 엔터테이너로서의 역량을 가감 없이 보여주고 있다.



한편 미연의 첫 번째 미니앨범 'MY'는 오는 27일 오후 6시 공개된다.



