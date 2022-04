제시, 신곡 'ZOOM' 두 번째 콘셉트 포토 공개…반전 귀여움 포착

(사진=피네이션)

제시(Jessi)가 밝은 에너지를 담은 'ZOOM' 티저를 추가로 공개했다.



제시는 지난 7일 피네이션(P NATION) 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'ZOOM'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.



사진 속 제시는 색색의 헤어 액세서리와 노란색 패딩 조끼, 분홍색 네일 아트로 비비드한 매력을 발산했다. 특히 환한 미소에서 제시만의 밝고 긍정적인 에너지를 느낄 수 있다.



전날 공개된 카리스마 넘치는 첫 번째 컷과 달리 두 번째 콘셉트 포토는 제시의 새로운 스타일을 담고 있다. 제시는 봄 컴백에 맞춰 다채로운 비주얼로 힙한 매력을 전해주고 있다.



이렇듯 폭 넓은 콘셉트 소화력에 제시가 올해 첫 신곡 'ZOOM'으로 어떤 음악, 퍼포먼스를 선보일지 기대된다.



'ZOOM'에는 전작 '눈누난나', '어떤X (What Type of X)', 'Cold Blooded (with 스트릿 우먼 파이터(SWF))'와 또 다른 제시만의 스웨그가 담길 예정이다.



한편 제시의 새 디지털 싱글 'ZOOM'은 오는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr