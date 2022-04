(사진=피네이션)

가수 제시(Jessi)가 신곡 'ZOOM'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

제시는 지난 6일 피네이션(P NATION) 공식 SNS를 통해 새 디지털 싱글 'ZOOM'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.



콘셉트 포토는 무드 티저와 티저 영상에 등장한 스튜디오에서 촬영된 사진으로 구성됐다. 제시는 강렬한 줄무늬 패턴의 니트 원피스를 입고 작은 움직임만으로 보는 이들을 매료시켰다.



조명이나 배경이 보이지 않을 만큼 압도적인 제시의 장악력이 티저에 고스란히 담겼다.



첫 번째 콘셉트 포토부터 제시만의 카리스마가 완연히 드러났다. 이에 추후 순차적으로 공개될 티징 콘텐츠와 제시가 'ZOOM' 무대 위에서 선보일 모습이 더욱 기대를 모은다.



제시는 '눈누난나'에 이어 지난해 '어떤X (What Type of X)'와 'Cold Blooded (with 스트릿 우먼 파이터(SWF))'를 연이어 흥행시키며 유일무이한 스타일로 큰 사랑을 받고 있다. 음악뿐만 아니라 예능과 패션계에서도 남다른 영향력을 보여주고 있는 제시의 신곡에 관심이 더해지고 있다.



제시는 오는 13일 오후 6시 새 디지털 싱글 'ZOOM'을 발매하고 새로운 활동을 시작한다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr