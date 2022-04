지드래곤, 빅뱅 신곡 '봄여름가을겨울'로 '인간 권지용' 표현

그룹 빅뱅의 신곡 가사 일부가 베일을 벗어 글로벌 팬들의 마음을 뒤흔들었다.YG엔터테인먼트는 2일 공식 블로그에 빅뱅의 신곡 '봄여름가을겨울 (Still Life)' 두 번째 리릭 포스터(LYRIC POSTER #2)를 게재했다.전날 공개된 '아름다울 우리의 봄 여름 가을 겨울'이라는 노랫말에 이어 랩 파트로 추정되는 '비 갠 뒤에 비애(悲哀) 대신 a happy end' 글귀가 새롭게 쓰여진 이미지다.짧은 문장이지만 한 편의 시(詩)같은 서정성과 그 절묘한 라임이 매력적이다. 동시에 상반된 감정의 언어가 충돌하고 있어 더욱 강렬한 인상을 남겼다.홀로 덩그러니 놓여진 의자, 그 위에 뿌려진 꽃잎은 어떤 의미를 담고 있을지도 보는 이의 상상력을 자극했다.특히 의자에는 지드래곤의 본명인 'KWON JI YONG'이 새겨져 있어 해당 가사가 그의 파트임을 짐작하게 했다.지드래곤은 앞서 '인간 권지용'의 모습을 표현할 때마다 열정과 의지의 붉은색을 선택한 바 있는데 이번 포스터 역시 그의 색채가 묻어난다.빅뱅의 '봄여름가을겨울 (Still Life)'는 멤버들의 지난 시간을 함축적으로 표현한 곡이다. 멤버들의 진정성 있는 음악과 메시지가 담겼다고 YG 측은 설명했었다.빅뱅의 신곡 '봄여름가을겨울 (Still Life)'은 오는 4월 5일 0시 발표된다. 지난 2018년 싱글 '꽃 길' 이후 약 4년 만의 신곡이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr