사진제공=MLD엔터테인먼트

그룹 T1419가 호주 아이튠즈 차트를 점령했다.31일 T1419의 일본 데뷔 앨범 'OUR TEEN:BLUE SIDE(아워 틴:블루 사이드)'와 신곡 '에델바이스(EDELWEISS)'가 호주 아이튠즈 K팝 앨범 차트와 K팝 음원 차트에서 각 6위, 8위에 올랐다.T1419는 지난 9일 미니앨범 'OUR TEEN:BLUE SIDE'를 발매하고 일본 정식 데뷔했다. 이 앨범은 발매와 동시에 일본 빌보드(Billboard JAPAN) 3월 둘째 주 톱 앨범 판매량 차트에서 25위, 핫 앨범 차트에서 43위를 차지하며 일본 내 높은 인기를 증명한 바 있다.또한 지난 22일 발매된 T1419의 두 번째 디지털 싱글 '에델바이스' 역시 팬들을 향한 마음을 직접 가사로 표현한 첫 팬송으로 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받고 있다.이처럼 T1419는 최근 발매한 앨범 'OUR TEEN:BLUE SIDE'와 '에델바이스' 모두 한국, 일본뿐만 아니라 호주 음원 차트에서까지 높은 순위를 기록하면서 글로벌 대세 그룹의 입지를 다시 한번 입증했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr