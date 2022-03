트레저 (사진=한터뉴스 제공)





그룹 트레저(TREASURE)가 데뷔 약 1년 6개월 만에 한터차트 골드 인증패를 품에 안았다.

트레저는 첫 번째 미니앨범 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE'(더 세컨드 스텝 : 챕터 원)으로 한터차트 초동 인증패를 수상했다. 이에 지난 30일 한터뉴스와 유튜브 '후즈팬TV'를 통해 한터차트 공식 초동 인증패 수상 소식을 알렸다.





'한터차트 공식 초동 인증패'는 세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트에서 집계하는 '초동 판매량' 데이터를 근거로 일정 음반 판매량을 넘긴 아티스트의 공식 기록을 인증하는 기념패다. 따라서 본 인증패를 받았다는 것은 케이팝에서 유의미한 성과를 거둔 아티스트임을 의미한다.





트레저는 이번 신보로 자체 초동 기록 경신과 더불어 한터차트 일간랭킹에서 초동 기간 내 총 다섯 차례 1위를 차지하는 기염을 토했다. 이어 한터차트 2월 3주, 2월 4주 주간 음반차트에서도 압도적인 판매량으로 2주 연속 1위를 거머쥐었으며, 발매 한 달이 지난 3월 3주, 3월 4주에도 '톱 10'에 재진입해 식지 않는 음반 파워를 보였다.





한터차트는 트레저의 초동 기록을 기념하며, 초동 판매량 50만 장 이상 달성을 의미하는 골드 인증패를 발급했다.





'후즈팬TV'에서 공개한 영상에서 트레저는 "트레저 메이커 덕분에 이렇게 특별한 선물을 받게 돼서 정말 행복하다", "이 모든 건 트레저 메이커 덕분이다", "여러분이 주신 사랑에 보답할 수 있는 트레저가 되도록 노력하겠다" 등의 수상 소감을 전했다.





트레저의 'THE SECOND STEP : CHAPTER ONE' 앨범을 포함한 차트 성적과 앨범 판매량 등의 데이터는 한터차트 웹 페이지와 모바일 후즈팬 앱을 통해 확인할 수 있으며, 트레저의 인증패 소식 영상은 유튜브 '후즈팬TV' 채널을 통해 확인할 수 있다.





차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr