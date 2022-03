NCT DREAM 마크, 재민 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM) 멤버 마크와 재민이 시즈니 덕분에 이렇게 성장할 수 있었다고 밝혔다.NCT DREAM은 28일 오후 정규 2집 'Glitch Mode'(글리치 모드) 발매 기념 온라인 기자간담회를 진행했다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'을 비롯해 'Fire Alarm', 'Arcade', '너를 위한 단어 (It’s Yours)', '잘 자 (Teddy Bear)', 'Replay (내일 봐)', 'Saturday Drip', 'Better Than Gold (지금)', '미니카 (Drive)', '북극성 (Never Goodbye)', 'Rewind' 등 다채로운 매력의 총 11곡이 수록됐다.타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'은 후렴구의 독특한 가사와 챈팅이 강력한 중독성을 선사하는 힙합 댄스곡. 가사에는 좋아하는 상대를 보면 버퍼링이 걸린 듯 얼어버리는 모습을 재치 있게 표현했으며, 마크가 랩 메이킹에 참여해 매력을 더했다.이날 재민은 "'츄잉검'부터 하이틴으로 시작해 커가는 모습을 잘 담고 있다고 본다. 그만큼 멤버들 다 열심히 노력했다. 지금의 '글리치 모드'까지 오기에 시즈니 덕분에 이렇게 저희가 성장할 수 있었지 않나 싶다. 물론 저희도 놀 때는 아직도 어린 아이처럼 놀고 있는 것 같다"며 웃었다.마크는 "저희는 성장하는 그룹이라고 생각한다. '츄잉검' 때부터 어떻게 보면 커가는 모습을 많이 보셨을 텐데 음악으로도 많이 드러나는 것 같다. 이번에 '글리치 모드'는 '맛'과 또 다른 성숙한 무게감 있는 성장을 볼 수 있을 것"이라며 "저희 마인드도 성장하는 것 같다. 이번에도 퍼포먼스적으로 중심을 잡아서 열심히 해보자고 했다. 이러한 디테일들이 음악으로 나타난다. 새로운 걸 도전할 수 있는 새로움이 저희의 색이지 않나 싶다"고 전했다.한편 NCT DREAM 정규 2집 'Glitch Mode'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr