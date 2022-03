NCT DREAM /사진제공=SM엔터테인먼트

NCT DREAM /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 엔시티 드림(NCT DREAM) 정규 2집 'Glitch Mode'(글리치 모드)가 선주문량 203만장을 돌파했다.28일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 이날 발매되는 NCT DREAM 정규 2집 'Glitch Mode'는 선주문 수량만 총 203만 539장(3월 27일 기준)을 기록했다.이는 전작인 정규 1집 '맛 (Hot Sauce)' 선주문량 171만장을 넘어 자체 최고 기록을 경신한 것. NCT DREAM은 컴백 전부터 '더블 밀리언셀러' 등극을 예고, 초강력 파워를 다시 한번 확인시켜줬다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'을 비롯해 'Fire Alarm', 'Arcade', '너를 위한 단어 (It’s Yours)', '잘 자 (Teddy Bear)', 'Replay (내일 봐)', 'Saturday Drip', 'Better Than Gold (지금)', '미니카 (Drive)', '북극성 (Never Goodbye)', 'Rewind' 등 다채로운 매력의 총 11곡이 수록됐다.특히 타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)'은 후렴구의 독특한 가사와 챈팅이 강력한 중독성을 선사하는 힙합 댄스곡. 가사에는 좋아하는 상대를 보면 버퍼링이 걸린 듯 얼어버리는 모습을 재치 있게 표현했으며, 마크가 랩 메이킹에 참여해 매력을 더했다.더불어 '버퍼링 (Glitch Mode)' 뮤직비디오 역시 사랑에 빠져 ‘글리치 모드’로 변하는 유쾌한 스토리를 표현했다. NCT DREAM의 경쾌하고 힙한 매력이 돋보이는 퍼포먼스도 함께 만날 수 있다.또한 NCT DREAM은 음원 공개에 앞서 이날 오후 5시부터 유튜브 NCT DREAM 채널에서 컴백 기념 생방송을 진행, 새 앨범 소개, 작업 에피소드, 근황 토크 등 다양한 이야기로 전 세계 팬들과 소통할 예정이다.한편 NCT DREAM 정규 2집 'Glitch Mode'는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 '버퍼링 (Glitch Mode)' 뮤직비디오도 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 동시에 만날 수 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr