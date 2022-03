레드벨벳 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳(Red Velvet)의 새 미니앨범 타이틀 곡 'Feel My Rhythm'(필 마이 리듬) 퍼포먼스 비디오가 공개됐다.24일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 지난 23일 유튜브 레드벨벳 채널을 통해 공개된 'Feel My Rhythm' 퍼포먼스 비디오는 아름다운 곡 분위기를 살린 레드벨벳의 우아한 퍼포먼스를 한눈에 만날 수 있다.'Feel My Rhythm'은 바흐의 'G선상의 아리아'를 샘플링, 섬세한 스트링 선율과 강렬한 트랩 비트가 돋보이는 팝 댄스곡. 퍼포먼스 역시 아름다운 곡 분위기에 맞춰 레드벨벳의 우아함이 극대화된 안무로 구성, 나비를 형상화한 포인트 제스처, 손끝을 강조한 다채로운 포즈 등이 어우러져 좋은 반응을 얻고 있다.또한 레드벨벳은 오는 25일 방송되는 KBS2 음악 순위 프로그램 '뮤직뱅크'에 출연해 'Feel My Rhythm'과 수록곡 'In My Dreams'(인 마이 드림스) 무대를 선보인다.한편 3월 21일 발매된 레드벨벳 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm'(더 리브 페스티벌 2022 - 필 마이 리듬)은 국내 음원 및 음반 차트 1위는 물론, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 38개 지역 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 뜨거운 호응을 얻고 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr