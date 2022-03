(사진=RBW)

'믿듣맘무' 마마무가 일본 베스트 앨범을 발표하고 글로벌 행보를 이어간다.



마마무(솔라·문별·휘인·화사)는 23일 정오 각종 음원사이트를 통해 일본 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO THE BEST –Japan Edition-'을 발매한다.



이번 앨범은 지난해 9월 발표한 마마무의 정체성이 고스란히 느껴지는 베스트 앨범 'I SAY MAMAMOO : THE BEST'에 일본어 곡을 담아 재구성한 앨범으로, 그동안의 일본 활동 기간 동안 녹음에 참여한 마마무의 짙은 음색을 보여줄 수 있는 일본곡들로 풍성하게 채워졌다.

특히 이번 앨범에는 일본 오리지널 신곡 'Smile'이 수록돼 특별함을 더했다. 이외에도 국내 발매곡의 일본어 버전 'Decalcomanie - Japanese ver.', 'Wind flower –Japanese ver.-', 'Starry Night –Japanese ver.-' 등을 포함해 일본 오리지널 곡 'Shampoo', 'Just Believe In Love' 등 마마무의 확고한 정체성과 다채로운 장르가 빛나는 일본어 버전 곡 총 17곡이 수록됐다.



마마무는 지난 2018년 싱글 'Décalcomanie -Japanese ver.-'로 일본 데뷔한 후 콘서트 투어 및 다양한 프로모션을 비롯해 지난해 일본 지상파 TV 프로그램에 출연하는 등 거침없는 행보로 현지 팬들의 사랑을 이어가고 있다.



탁월한 가창력과 개성 넘치는 퍼포먼스로 대세 K팝 대표 걸그룹으로 자리매김한 마마무는 글로벌 존재감을 당당히 각인시키며 국내외 종횡무진 활약하고 있다.



이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr