'청량' 가득한 '아드레날린'

민희 "우리는 청량 그 자체"

성민 "다시 커리어 하이 달성하고 싶다"

크래비티./ 사진 제공 = 스타쉽엔터테이먼트

크래비티 민희./ 사진 제공 = 스타쉽엔터테이먼트

크래비티 앨런./ 사진 제공 = 스타쉽엔터테이먼트

크래비티 원진, 우빈, 정모./ 사진 제공 = 스타쉽엔터테이먼트

그룹 크래비티가 청량' 콘셉트로 돌아왔다.크래비티는 22일 오후 정규앨범 파트 2 'LIBERTY: IN OUR COSMOS(리버티: 인 아워 코스모스)'를 발매 기념 온라인 기자 간담회를 진행했다.이날 민희는 "사실 이번 앨범은 우리끼리 상의할 시간, 연습할 시간도 많아서 정말 잘하자고 생각했다"고 소감을 밝혔다.원진은 "팬들이 너무 기다려주셨다. 다사다난했던 지난 날이 있었기에 우리도 컴백이 정말 기다려진다. 빨리 무대를 보여드리고 싶다"고 말했다.타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'은 자유를 갈망하는 크래비티의 순간을 청량하게 표현한 곡. 펑크와 퓨처 하우스, 트랩, 몸바톤 네 가지 장르가 혼합되어 인상적이다.청량한 콘셉트에 대해 민희는 "저희는 청량 그 자체"라고 말해 웃음을 자아냈다. 또 "이번 콘셉트는 정말 보여주고 싶었던 콘셉트다. 열심히 준비했다"고 강조했다.태영은 "(티저를 본)러비티(팬덤 명) 분들의 반응이 너무 뜨거워서 탔다"고 너스레를 떨었다. 이어 "너무 신나고 이번 활동을 에너지 넘치게 잘 할수 있을 것 같다"고 덧붙였다.형준은 "멤버 모두가 '아드레날린'과 어울린다. 다만 이번에 제가 처피뱅을 했다. 이미지 변신을 위해 했으니 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠다"고 말했다.직접 작사에 참여한 앨런은 "너라는 존재를 아드레날린에 비유했다. 아드레날린을 느끼는 것에 중독된다는 것을 가사에 담아봤다"고 설명했다.앨범에는 '아드레날린' 외에도 '파우!(POW!)', '밥핀(BOPPIN)', 샹들리에(Chandelier)', '플립 더 프레임(FLIP THE FRAME)', '좋아하나봐', '레이트 나이트(Late Night), '아웃트로 : 인 아워 코스모스(Outro : In Our Cosmos)'까지 총 8곡이 수록됐다.세림은 '파우!(POW!)'에 대해서 "'파우'가 반복되는 부분에서 중독될수 있다"고 강조했다.이어 우빈은 '샹들리에(Chandelier)'를 "높이 떠오를 저희의 미래를 빗댄 노래고 기승전결이 확실한 노래"라고 설명했다.크래비티의 순수한 모습을 볼 수있는 '좋아하나봐'. 형준은 "인트로부터 끝까지 설렐 수 있을것이다"고 자신했다.지난 첫 정규앨범 파트 1으로 자체 초동 신기록을 세운 크래비티. 성민은 "이번 정규앨범 파트 2도 커리어 하이를 달성하면 기분 좋을 것 같다. 국내를 비롯해서 빌보드 등 해외차트에서도 크래비티라는 이름을 볼 수 있었으면 좋겠다"고 소망했다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr