사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티(CRAVITY)가 자유를 향한 여정을 시작한다.크래비티는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규앨범 파트 2 'LIBERTY: IN OUR COSMOS(리버티: 인 아워 코스모스)'를 발매하고 7개월 만에 컴백한다.'LIBERTY: IN OUR COSMOS'는 미성숙하고 거칠었던 지난날의 터널을 지나, 무의식이 이끈 길의 끝에서 비로소 하나가 된 소년들의 이야기를 그린 앨범이다. 크래비티는 폭발적이고 긍정적인 에너지를 진하게 응축해 자신들만의 영역을 더욱 확장시킬 예정이다.멤버 세림과 앨런이 작사에 참여한 타이틀곡 'Adrenaline(아드레날린)'은 자유를 갈망하는 크래비티의 순간을 청량하게 표현한 곡이다. 펑크와 퓨처 하우스, 트랩, 뭄바톤 네 가지 장르가 혼합되어 독특하면서도 생동감 있는 에너지를 선사한다.이외에도 크래비티만의 강렬한 에너지와 매력을 담아낸 'POW!(파우!)', 좋은 음악과 퍼포먼스로 무대를 제압하겠다는 자신감을 담은 'BOPPIN'(밥핀')', 높이 떠오를 우리의 빛나는 미래를 '샹들리에'에 비유한 'Chandelier(샹들리에)', 오래된 틀을 깨고 새로운 세계로 나아가겠다는 메시지를 담은 'FLIP THE FRAME(플립 더 프레임)'이 함께 수록된다.여기에 사랑의 첫 단계에서 떨리는 감정의 소중함을 표현한 '좋아하나봐', 친구와 함께하는 소중한 시간을 담은 'Late Night(레이트 나이트)', 첫 정규앨범의 이야기를 마무리 짓는 'Outro : In Our Cosmos(아웃트로 : 인 아워 코스모스)'까지 다채로운 스토리텔링이 담긴 곡들도 들려줄 계획이다.앞서 정규앨범 파트 1 'THE AWAKENING: Written in the stars(디 어웨이크닝: 리튼 인 더 스타즈)'로 거침없이 가요계를 질주한 크래비티는 이번 신보를 통해 180도 확 바뀐 모습을 보여주며 '4세대 K팝 루키'로서의 존재감을 다시 한번 각인시킬 전망이다.'LIBERTY : IN OUR COSMOS'는 22일 오후 6시부터 각 음원 사이트를 통해 감상할 수 있으며, 오후 9시 네이버 쇼핑 라이브와 크래비티 공식 V LIVE 채널을 통해 컴백 스페셜 라이브가 진행된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr