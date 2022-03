레드벨벳 조이 /사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 레드벨벳 조이가 타이틀 곡 'Feel My Rhythm' 뮤직비디오에 대해 언급했다.레드벨벳은 21일 오후 새 미니앨범 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' 발매 기념 온라인 기자간담회를 진행했다.'The ReVe Festival 2022'는 레드벨벳의 약자이자 프랑스어로 '꿈', '환상' 등을 의미하는 'ReVe'에서 이름을 따온 레드벨벳만의 음악 축제다.이번 앨범에는 타이틀 곡 'Feel My Rhythm'을 비롯해 'Rainbow Halo'(레인보우 헤일로), 'Beg For Me'(베그 포 미), 'BAMBOLEO'(밤볼레오), 'Good, Bad, Ugly'(굿, 배드, 어글리), 'In My Dreams'(인 마이 드림스) 등 다채로운 분위기의 총 6곡이 수록됐다.타이틀 곡 'Feel My Rhythm'은 바흐의 'G선상의 아리아'를 샘플링, 섬세하고 우아한 스트링 선율과 강렬한 트랩 비트, 멤버들의 환상적인 보컬 조화가 돋보이는 팝 댄스곡. 가사에는 노래를 따라 시공간을 넘나들며 자유롭게 즐기는 여행을 생동감 있게 풀어냈다.이날 멤버 조이는 "'Feel My Rhythm' 뮤직비디오는 'G선상 아리아'에 영감을 받아 명화를 오마주한 오페라 형식으로 촬영했다. 오페라처럼 가면을 쓴 사람이 등장하고, 유화 느낌의 애니메이션 같은 느낌도 있다. 클래식하면서도 키치한 매력을 동시에 느낄 수 있다. 계속 보고 싶어지는 뮤직비디오이지 않을까 생각한다"고 밝혔다.예리는 "겨울과 봄, 밤과 낮처럼 대비되는 장면이 있다. 힌트를 드리자면 겨울에 머물고 싶은 멤버들이 있고, 봄을 찾아가는 멤버들이 있다. 이를 비교해서 보는 재미도 있을 것 같다"고 귀띔했다.한편 레드벨벳 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm'은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr