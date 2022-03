(사진=어라운드어스 엔터테인먼트)

그룹 하이라이트가 특별한 마음으로 준비한 첫 번째 정규앨범을 내놓는다.



하이라이트는 21일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규앨범 'DAYDREAM (데이드림)'을 발매하고 완전체로 컴백한다.



하이라이트의 이름으로 5년 만에 선보이는 정규앨범인 'DAYDREAM'은 기획 단계부터 팬들을 위해 쓰여졌다. 하이라이트는 팬들의 바람에 귀 기울여 첫 번째 정규앨범을 준비했고, 이에 많은 팬들은 플레이리스트에 10곡의 신곡을 추가할 준비를 마쳤다. 이는 하이라이트와 팬들이 함께 꾸고 있는 꿈을 의미한다.



타이틀곡 'DAYDREAM'은 서정적인 보컬과 섬세하게 조율된 편곡이 돋보이는 미디엄 팝 댄스곡이다. 니가 없는 세상에서는 살아가고 싶지 않은 화자가 자발적으로 영원한 백일몽에서 깨고 싶지 않다고 외치는 절절한 사랑 고백을 담고 있다. 하이라이트 네 멤버는 더욱 깊어진 감성으로 전매특허와 같은 이별 댄스곡을 노래했다.



이번 앨범에는 'DAYDREAM' 외에도 이기광의 자작곡 '밤안개 (Night Fog)', 'Don't Leave', 'PLAY', '될 대로 되라고 해', 'CLASSIC', 손동운의 자작곡 '시선 (Our Eyes)'을 포함한 완성도 높은 총 10곡이 수록된다.



하이라이트만의 콘셉트 구현 방식도 특별하다. 하이라이트는 'BEFORE THE DREAM (비포 더 드림)', 'IN THE DREAM (인 더 드림)', 'AFTER THE DREAM (애프터 더 드림)' 등 총 세 가지 버전의 피지컬 앨범과 콘셉트 포토를 통해 다채로운 매력과 분위기를 발산했다. 쓸쓸함을 지나 몽환적인 무드를 거쳐 따뜻함을 맞이하는 하이라이트의 스토리가 봄에 어울리는 감동을 선사할 전망이다.



데뷔 14년차에도 변함없이 활발한 활동과 팬 사랑으로 준비한 'DAYDREAM'이 많은 이들에게 꿈 같은 울림을 전해줄 것으로 기대된다.



하이라이트의 'DAYDREAM'은 이날 오후 6시부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

이준현 텐아시아 기자 wtcloud83@tenasia.co.kr