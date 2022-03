NCT 도영, 마크, 쇼타로, 해찬 /사진제공=SM엔터테인먼트

/사진제공=SM엔터테인먼트

도영, 마크, 해찬이 부른 SM 'STATION : NCT LAB’(스테이션 : 엔시티 랩)이 선보이는 두 번째 곡 NCT U 'coNEXTion (Age of Light)'(커넥션)이 공개된다.20일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT U 신곡 'coNEXTion (Age of Light)'은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다. 또한 퍼포먼스 비디오도 유튜브 SMTOWN 채널에서 동시에 만날 수 있다.NCT 멤버 도영, 마크, 해찬이 부른 'coNEXTion (Age of Light)'은 몽환적인 코드 진행과 절제된 긴장감이 느껴지는 신스 사운드 위로 가야금, 장구, 태평소, 징 등 전통적인 국악기가 어우러진 얼터너티브 힙합 장르의 곡. 가사에는 'XYZ'로 구성된 3차원적 공간에 사람과 시간이라는 축을 더해 서로를 연결한다는 내용을 담았다.곡명 'coNEXTion'은 함께 나아간다는 뜻의 'co-NEXT'와 모든 시간이 연결되어 있다는 뜻의 'connect'를 결합한 단어다. 특히 이번 곡은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 광화문 일대를 대규모 실감콘텐츠 체험공간으로 조성하는 '광화시대 (光化時代, Age of Light)' 프로젝트의 테마곡으로 사용된다.또한 'coNEXTion (Age of Light)' 퍼포먼스 비디오에는 멤버 쇼타로가 출연, '빛과 연결'을 콘셉트로 댄서들과 함께 강렬한 퍼포먼스를 펼치며, 다양한 조명 연출 및 트랜지션 기법을 통해 퍼포먼스의 웅장함을 배가시켜 시선을 사로잡을 전망이다.한편 SM 'STATION : NCT LAB'은 멤버들의 솔로곡과 자작곡, 유닛곡 등 NCT의 다채로운 음악 활동을 만날 수 있는 아카이빙 프로젝트다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr