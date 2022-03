(사진=피네이션)

제시(Jessi)가 'Cold Blooded'로도 유튜브 조회수 6000만 뷰를 달성했다.



17일 제시의 'Cold Blooded (with 스트릿 우먼 파이터(SWF))'의 공식 뮤직비디오 조회수가 6000만 뷰를 돌파했다.



지난해 10월 제시와 Mnet '스트릿 우먼 파이터' 댄스 크루들의 컬래버레이션으로 탄생된 'Cold Blooded'는 5일 만에 1000만 뷰, 두 달 만에 4000만 뷰를 넘어서며 높은 화제성을 보여줬다. 방송 종영 이후에도 꾸준한 상승세를 이어간 제시의 'Cold Blooded'는 이날 6000만 뷰라는 또 하나의 기록을 달성했다.



'Cold Blooded'는 제시의 거침없는 래핑과 보컬로 강렬한 중독성을 선사하는 노래다. 차갑고 냉정하게 보여 멋있는 여자들에 대한 생각을 제시만의 방식으로 표현했다.



'Cold Blooded'에 앞서 제시가 지난해 3월 발매한 싱글 '어떤X (What Type of X)' 역시 현재 6500만 뷰를 기록 중이다. 지난해 독보적인 스타일로 가요계에 존재감을 떨친 제시는 올해도 활발한 활동을 이어간다.



오는 26일에는 첫 디지털 퍼포먼스 공연 'Queendom of JESSI (퀸덤 오브 제시)'를 온라인으로 선보일 예정이다.

차혜영 텐아시아 기자 kay33@tenasia.co.kr