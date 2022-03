문빈&산하(ASTRO) /사진제공=판타지오

문빈&산하(ASTRO)가 Mnet '엠카운트다운'을 통해 'WHO'(후) 무대를 최초 공개한다.문빈&산하는 17일 방송되는 Mnet 음악 순위 프로그램 '엠카운트다운'에 출연, 두 번째 미니앨범 'REFUGE'(레퓨지) 타이틀곡 'WHO'(후)로 컴백 무대를 선보인다.지난 15일 발매된 'REFUGE'는 모두의 은신처가 되어 줄 문빈&산하의 신비롭고 비현실적인 매력을 담은 앨범. 문빈&산하는 자타공인 '절제 섹시의 대표주자'답게 눈빛과 표정 연기로 다크한 콘셉트를 제대로 표현하며 국내외 음악 팬들의 호평을 받고 있다. 이에 'REFUGE'는 전 세계 10개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트, 7개 지역 톱 송 차트 정상에 올라 존재감을 드러냈다.문빈&산하의 더욱 성숙해진 무대 매너와 단단한 케미스트리가 빛을 발할 것으로 기대를 모은다. 'WHO' 퍼포먼스는 문빈&산하의 파워풀한 댄스가 돋보인다. 후렴에서 선보이는 "Who are you looking for?" 구간은 '킬링 파트'임과 동시에 '유체이탈 춤'이라는 포인트 안무로 손꼽힌다.한편 문빈&산하는 이날 '엠카운트다운'을 시작으로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr