위아이 /사진제공=위엔터

그룹 위아이가 네 번째 미니앨범을 위해 신중해지려고 노력했다고 밝혔다.위아이는 16일 오후 네 번째 미니앨범 'Love Pt. 1 : First Love' 발매 기념 온라인 쇼케이스를 개최했다.'Love Pt. 1 : First Love'는 새롭게 선보이는 'Love' 시리즈의 시작을 알리는 앨범. 어리숙한 여섯 청춘의 이야기를 한 편의 청춘 영화로 완성되는 여섯 개의 트랙들로 구성했다. 수많은 감정 중에서도 사랑이란 감정을 통해 어리숙한 청춘의 모난 마음이 점차 아름답게 빚어지는 일련의 순간들을 충실하게 그려냈다.타이틀곡 'Too Bad (투 배드)'는 좋아하는 이성을 향한 수줍은 감정을 '그냥 하늘이 예뻐서', '마침 꽃이 예뻐서'란 노랫말을 통해 에둘러 고백하고자 하는 귀여운 매력의 곡이다.이날 위아이는 "이번에 9개월이라는 공백을 갖긴 했지만, 이전 컴백보다는 길게 준비했다. 이번 앨범을 준비하면서 이전보다 신중해지려고 노력했다. 곡 하나하나에 어떻게 표현할지 노력했다. 이번 활동을 통해서 더 변화하는 모습, 성장하는 모습들을 보여드리고 싶었다. 세세하고 디테일한 부분을 준비했다"고 말했다.위아이는 이번 앨범을 통해 청춘을 이야기한다. 이들은 "위아이의 청춘은 지금이 아닌가 싶다. 저희 청춘 대에 할 수 있는 음악과 스타일로 컴백하게 됐다. 저희와 맞는 음악으로 다가갈 수 있게 만들어졌기 때문에 청춘은 지금이라고 생각한다"며 "위아이가 생각하는 청춘은 이렇다. 하지만 여러분이나 팬들이 생각할 때는 나이대와 상관없이 '내가 청춘'이라고 생각하면 청춘이지 않나"라고 전했다.한편 'Love Pt. 1 : First Love'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr